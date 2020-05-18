Sinem Kobal'ın organik hamilelik

Hem kendi hem de kız çocuğunun sağlığı için yemesine ve içmesine doktor kontrolünde dikkat eden ünlü isim, bol bol da hamilelik üzerine kitaplar okuyarak bilinçleniyor. İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Sinem Kobal, hamilelik yogasıyla da vücudunu rahatlatıyor. Kenan İmirzalıoğlu da eşinin bir dediğini iki etmezken önceki gün 4. evlilik yıldönümünde eşine 150 bin TL’lik saat hediye etti.

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