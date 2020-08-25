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  3. Sinem Kobal'a kayınvalidesi gözü gibi bakıyor! Hamile olan oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinin jestini sosyal medyadan paylaştı
25 Ağustos 2020 Salı 20:46 | Son Güncelleme:

Sinem Kobal'a kayınvalidesi gözü gibi bakıyor! Hamile olan oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinin jestini sosyal medyadan paylaştı

Sinem Kobal'a kayınvalidesi gözü gibi bakıyor! Hamile olan oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu'nun annesinin jestini sosyal medyadan paylaştı

Kızına kavuşmak için son iki ayı kalan Sinem Kobal önceki gün karnı burnunda görüntülenmiş ve hamile haliyle büyük beğeni toplamıştı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal dün de sosyal medya sayfasında kayınvalidesi Yıldız İmirzalıoğlu’nun jestini paylaştı. Ankara Bala’daki bahçesinde yetiştirdiği domateslerden konserve yapıp gelinine yollayan İmirzalıoğlu’nun ilgisinden memnun kalan Kobal, mutfakta çektiği fotoğrafın altına kalp çizdi.

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