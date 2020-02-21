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  3. Sindirimi rahatlatan 7 altın kural

Sindirimi rahatlatan 7 altın kural

Sindirimi rahatlatan 7 altın kural

Hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve reflü benzeri belirtilerin uzun süre devam etmesi, ‘fonksiyonel sindirim sistemi bozukluğu’ olarak adlandırılıyor.

Her üç kişiden birinde görülen, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, hastalar arasında endişeye neden olan ve iş hayatına da yansıyan bu problemler, yeme alışkanlıklarında yapılan değişikliklerle azaltılabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Selman Çelebi, sindirim şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

1- İşlenmiş yiyecekler yerine doğal yiyeceklerle beslenin.

2- Yaşadığınız ortama yakın yerlerde üretilmiş gıdaları almaya dikkat edin. 

3- Enfeksiyon veya parazit riskini azaltmak için genel temizlik kurallarına uyun.

4- Bağırsak floranızı dost bakterilerle yeniden inşa etmek için probiyotik destek ürünlerinden yararlanın.

5- Yemek miktarını azaltıp yemek süresini uzun tutun.

6- Süt ve brokoli gibi laktozdan zengin gıdaların şikayetlerinizi artırıp artırmadığını test edin. 

7- Vücut fonksiyonlarını sürekli çalışır tutmak için, hareketli bir yaşam tarzını benimseyin. 


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