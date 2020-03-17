Sinan Tuzcu: Kongre akıl alır gibi değil
Oyuncu Sinan Tuzcu, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korona virüs nedeniyle toplu alanlarda bulunmayın uyarısı yapıldığı halde CHP 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni düzenlemesine tepki gösterdi.
Yüzlerce kişiyi maskesiz biçimde aynı salonda toplayan CHP için Tuzcu, “Aylarca emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz, ekmeğimizi riske atıp oyun iptal ediyoruz, halk sağlığı ön planda olmalı diye. Siz de kalkmış kongre mi düzenliyorsunuz. Akıl alır gibi değil!” yazdı.