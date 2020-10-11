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  • Sinan Özen 8 aylık kızı Neva'nın hastalığı için dua istedi
11 Ekim 2020 Pazar 18:55 | Son Güncelleme:

Sinan Özen 8 aylık kızı Neva'nın hastalığı için dua istedi

Sinan Özen 8 aylık kızı Neva'nın hastalığı için dua istedi

İkiz bebeklerini geçtiğimiz aylarda kucağına alan Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva için takipçilerinden dua istedi.

Bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçiren kızının yeniden ameliyat masasına yatacağını söyleyen Sinan Özen, ‘’Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, “Dünya Kız Çocukları Günü” kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim’de günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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