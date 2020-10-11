Sinan Özen 8 aylık kızı Neva'nın hastalığı için dua istedi

Bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçiren kızının yeniden ameliyat masasına yatacağını söyleyen Sinan Özen, ‘’Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, “Dünya Kız Çocukları Günü” kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim’de günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

