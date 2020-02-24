Sinan Akçıl'dan Hande Yener'e 'piyanist' cevabı

Şarkıcı Hande Yener’in ‘Pop müzik öldü. Yeni şeyler üretilmiyor’ sözleri piyasada tartışılmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının bu sözlerine kimi sanatçılar katılırken kimi sanatçılar ise Yener’in haksız olduğunu söyledi. Yener'e karşı gelenler arasında yer alan Sinan Akçıl ise yaptığı yeni çalışmasıyla Hande Yener’e yanıt verdi. Akçıl, İrem Derici, Serdar Ortaç, Mustafa Ceceli ve Sibel Can’ın da aralarında bulunduğu sanatçı dostlarıyla ‘Piyanist’ adlı albümünü piyasaya çıkardı.

SİNAN POP MÜZİĞE HAYAT VERDİ

Dinleyicisi tarafından büyük ilgi gören sanatçı, eserinin 5 şarkıyla ‘Youtube Music Trendlere’ giren ilk albüm olduğunu söyledi. Bu mutluluğunu izleyicisine teşekkür ederek kutlayan Sinan Akçıl, Hande Yener’e de göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Ünlü müzisyen, ‘Pop müzik öldü’ yazarak Yener’in açıklamasını eserinin başarısıyla ti’ye aldı. Sinan Akçıl'ın Mustafa Ceceli ve İrem Derici ile birlikte seslendirdiği 'Çok Sevmek Yasaklanmalı' 7 milyon kişi tarafından izlendi.

Akçıl'ın projesinde Mustafa Ceceli, Sibel Can gibi ünlü isimler yer alıyor.