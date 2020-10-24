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  • Sinan Akçıl sevgilisi Burcu Kıratlı hakkında konuştu: Üzmelerine izin vermem
24 Ekim 2020 Cumartesi 07:01 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl sevgilisi Burcu Kıratlı hakkında konuştu: Üzmelerine izin vermem

Sinan Akçıl sevgilisi Burcu Kıratlı hakkında konuştu: Üzmelerine izin vermem
- RECEP ASLAN

Popçu Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'de halı saha maçı yaparken görüntülendi.

Maç sonrası habercilerle ayaküstü sohbet eden Sinan Akçıl, kendisini Cristiano Ronaldo'ya benzeterek, 'Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim' dedi. Burcu Kıratlı ile aralarındaki buzları erittiklerini söyleyen Akçıl, 'Bir süreç vardı ve o süreç tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var o da Burcu’dur. Burcu'yu hiç bir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem' dedi.

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