Sinan Akçıl sevgilisi Burcu Kıratlı hakkında konuştu: Üzmelerine izin vermem

Maç sonrası habercilerle ayaküstü sohbet eden Sinan Akçıl, kendisini Cristiano Ronaldo'ya benzeterek, 'Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim' dedi. Burcu Kıratlı ile aralarındaki buzları erittiklerini söyleyen Akçıl, 'Bir süreç vardı ve o süreç tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var o da Burcu’dur. Burcu'yu hiç bir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem' dedi.