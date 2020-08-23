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  • Sinan Akçıl kendisini Spiderman'e benzeten Mustafa Ceceli'ye meydan okudu: Ben de Hulk'um
23 Ağustos 2020 Pazar 21:02 | Son Güncelleme:

Sinan Akçıl kendisini Spiderman'e benzeten Mustafa Ceceli'ye meydan okudu: Ben de Hulk'um

Sinan Akçıl kendisini Spiderman'e benzeten Mustafa Ceceli'ye meydan okudu: Ben de Hulk'um

Şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Vadistanbul objektiflere yansıdı.

Akçıl dergi çekimi için 2 aylık kampa girdiğini ve yakında Hulk gibi olacağını dile getirdi. Yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’nin kendisini Spiderman’e benzetmesi üzerine esprili bir sataşmada bulundu. Akçıl, “Mustafa, kendisini Spiderman ilan etmiş. Ben de Hulk’um, Hulk, Spiderman’ı her zaman yener” dedi. 

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