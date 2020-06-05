Simge 'Çocuğu var' iddiaları için ilk kez konuştu!

Popçu Simge, isminin geçtiği ‘Çocuğu var’ iddiaları için ve Facebook’ta adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında açıklamalarda bulundu. Magazin Noteri’ adlı yayına konuk olan popçu, ‘kız çocuğu var’ haberlerini ilk okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Simge, “Bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım” dedi. Ardından adını kullanarak insanları kandıran kişinin tanıdığı biri olduğunu belirten Simge, “Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş. Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Herkes bilsin ki; benim bir kızım ve bir Facebook hesabım yok” diye konuştu.