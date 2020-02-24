Şilan Makal'ın yeni projelerine düğün rötarı
Haziran ayında Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile Artvin'de evlenecek olan Şilan Makal, düğüne kadar nadasa çekildiğini söyledi.
‘Yeni Gelin’ dizisinden sonra A-Normal adlı tiyatro oyununda rol alan güzel oyuncu, Zorlu’da eksiklerini tamamladı. Düğün için hazırlıklarının devam ettiği söyleyen Makal, yeni proje sorularına “Şu sıralar açıkçası gelen proje tekliflerine sıcak bakmıyorum. Eylül ayından sonra gelen teklifleri değerlendireceğim. Düğün hazırlıklarımıza odaklanmış durumdayım" dedi.