Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,13
  • 6,6597
  • 333.329
  • 114789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Şilan Makal'ın yeni projelerine düğün rötarı

Şilan Makal'ın yeni projelerine düğün rötarı

Şilan Makal'ın yeni projelerine düğün rötarı

Haziran ayında Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile Artvin'de evlenecek olan Şilan Makal, düğüne kadar nadasa çekildiğini söyledi.

‘Yeni Gelin’ dizisinden sonra A-Normal adlı tiyatro oyununda rol alan güzel oyuncu, Zorlu’da eksiklerini tamamladı. Düğün için hazırlıklarının devam ettiği söyleyen Makal, yeni proje sorularına “Şu sıralar açıkçası gelen proje tekliflerine sıcak bakmıyorum. Eylül ayından sonra gelen teklifleri değerlendireceğim. Düğün hazırlıklarımıza odaklanmış durumdayım" dedi.


'İkisi arasında kalınca bocaladım'
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti

Her yerde aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Aynada kendini görüp kaçan hırsız kameraya takıldı

Dünyanın en büyüğü olacak! Havadan görüntülendi... İşte son durum