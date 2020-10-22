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22 Ekim 2020 Perşembe 19:43 | Son Güncelleme:

Şilan Makal'ın elbiseleri çevreci kumaştan

Şilan Makal'ın elbiseleri çevreci kumaştan

Tayland Moda Haftası'na katılan Barrus London'un ‘Yeniden Mavi' koleksiyonunun giysi odasına kattığı parçalarıyla objektif karşısına geçen Şilan Makal, herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

Plastiğin günlük yaşamı ele geçirmesinden son derece rahatsızlık duyan Şilan Makal, ‘En anlamadığım şeyler denizlerdeki pet şişe atıkları. Bu atıklardan üretilen kumaşların koleksiyonlarını tercih etmem kendi kişisel sorumluluğu yerine getirmem anlamına geliyor. Aynı duyarlılığı herkesten bekliyorum’ dedi.  

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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