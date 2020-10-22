Şilan Makal'ın elbiseleri çevreci kumaştan

Plastiğin günlük yaşamı ele geçirmesinden son derece rahatsızlık duyan Şilan Makal, ‘En anlamadığım şeyler denizlerdeki pet şişe atıkları. Bu atıklardan üretilen kumaşların koleksiyonlarını tercih etmem kendi kişisel sorumluluğu yerine getirmem anlamına geliyor. Aynı duyarlılığı herkesten bekliyorum’ dedi.