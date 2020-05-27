27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:28 | Son Güncelleme:
Sıkılmak, çocuğu keşif yolculuğuna çıkarıyor
Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki genç ve çocuklar, havaların ısınmasıyla beraber evlerde zaman geçirmekte zorlanıyor.
Zaman zaman “sıkılmanın” yararlı olabileceğine dikkat çeken Klinik Psikolog Gökçe Vogt, “Aileler çocuklarına bu süreçte ‘sıkılabilme’ imkânı sunmalı. Bu şekilde çocuklar kendi kendilerine nasıl zaman geçireceklerini keşfetme olanağı bulacaklardır” tavsiyesinde bulundu. Klinik Psikolog Gökçe Vogt, “Çocuklarının sorumluluk duygularını ve yaratıcılığını geliştirmek için aileler kendi hayal güçlerini takip edip yaratıcı aktiviteler oluşturabilirler. Çocuklarının arkadaşlarıyla ve diğer aile üyeleriyle iletişimde kalmaları için online görüşmeler yapmalarına imkan sağlayabilirler” dedi.