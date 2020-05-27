Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7736
  • 7,4607
  • 372.192
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Sıkılmak, çocuğu keşif yolculuğuna çıkarıyor
27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:28 | Son Güncelleme:

Sıkılmak, çocuğu keşif yolculuğuna çıkarıyor

Sıkılmak, çocuğu keşif yolculuğuna çıkarıyor

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki genç ve çocuklar, havaların ısınmasıyla beraber evlerde zaman geçirmekte zorlanıyor.

Zaman zaman “sıkılmanın” yararlı olabileceğine dikkat çeken Klinik Psikolog Gökçe Vogt, “Aileler çocuklarına bu süreçte ‘sıkılabilme’ imkânı sunmalı. Bu şekilde çocuklar kendi kendilerine nasıl zaman geçireceklerini keşfetme olanağı bulacaklardır” tavsiyesinde bulundu. Klinik Psikolog Gökçe Vogt, “Çocuklarının sorumluluk duygularını ve yaratıcılığını geliştirmek için aileler kendi hayal güçlerini takip edip yaratıcı aktiviteler oluşturabilirler. Çocuklarının arkadaşlarıyla ve diğer aile üyeleriyle iletişimde kalmaları için online görüşmeler yapmalarına imkan sağlayabilirler” dedi.


'Göktaşı düştü' iddiası... Birçok ilden görüldü, o anlar kameraya yansıdı
ABD Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırdı
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar belli oldu
Havalimanlarında yeni koronavirüs tedbirleri! İşte alınan kararlar
Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı