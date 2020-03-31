Sigarayı bıraktığın an risk azalıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan akciğer kanserine sigara, yaşlanma ve asbest gibi faktörlerin yol açabildiğini belirterek “Yüzde 90 ile en sık görülen nedeni sigaradır. Sigara dumanında 4 binden fazla kimyasal ve 70’den fazla kanser oluşumuna neden olan madde olduğu bilinmektedir” diyor. Bununla birlikte, kendileri sigara içmediği halde pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde de akciğer kanseri gelişme riskinin yüzde 20-30 oranında arttığını söyleyen Dr. Sağcan, “Sigaranın bırakılması durumunda akciğer kanseri olasılığı giderek azalmakta ve bırakıldıktan 10-20 yıl sonra hiç sigara içmemişlerin düzeyine inmektedir” diye belirtiyor.