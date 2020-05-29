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  3. sigara kullanımı 15 yaş altına indi
29 Mayıs 2020 Cuma 23:22 | Son Güncelleme:

sigara kullanımı 15 yaş altına indi

sigara kullanımı 15 yaş altına indi

Tüm dünyada 15 yaş üstü 942 milyon erkek, 175 milyon kadın sigara içiyor.

On beş yaş altı gençlerde de sigara içme oranları her yıl giderek artıyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu M. Salepçi, sigara kullanımında yaş sınırının 15'in altına inmesinin durumu çok daha ciddi boyutlara taşıyabileceğine işaret etti. Salepçi, sigara kullanımının tüm dünyada her yıl yaklaşık 5.4 milyon insanın ölümüne yol açtığını belirtti.


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