sigara kullanımı 15 yaş altına indi

On beş yaş altı gençlerde de sigara içme oranları her yıl giderek artıyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu M. Salepçi, sigara kullanımında yaş sınırının 15'in altına inmesinin durumu çok daha ciddi boyutlara taşıyabileceğine işaret etti. Salepçi, sigara kullanımının tüm dünyada her yıl yaklaşık 5.4 milyon insanın ölümüne yol açtığını belirtti.