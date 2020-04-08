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  3. Sigara koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

Sigara koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

Sigara koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

Sigara kullanımının koronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı da akciğerde tahribat yaratıyor; bağışıklığı zayıflatıyor.

Ayrıca duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflığı da özellikle bu salgın döneminde tedavi sürecini geciktirmesi ve tedaviyi güçleştirmesi gibi nedenlerle de sağlık için bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyoruz ve onlara ‘Sigarayı bırakmanın tam zamanı’ diyoruz” diye konuştu.


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