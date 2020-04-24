Şifa niyetine sanat

BEDİR ACAR

Salgın sürecinde birbirimize sarılamasak da sanata sarıldık.

Kimimiz, kıyıda köşede kalmış kitapları yeniden elimize aldık.

Kimimiz, online platformlardan filmler izledik, konser dinledik.

Kendimden örnek verecek olursam, İtalyan yönetmen Victor Erice’nin 1973 yapımı o çok sevdiğim ‘Arı Kovanının Ruhu’ filmini hatırlayıp yeniden izledim.

Ölü Ozanlar Derneği, Green Card, Gelibolu gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Peter Weir’in The Year of Living Dangerously filmini de öyle…

Devlet Tiyatroları yapımı birkaç tiyatro oyununu Youtube’tan seyrettim.

Bu oyunlardan ‘Şair Şiir Şuur Mehmet Akif Ersoy’ hakkında yazdım.

Reşat Nuri Güntekin’in romanlarını şöyle bir havalandırdım: Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Kavak Yelleri, Miskinler Tekkesi…

Mustafa Kutlu’nun aslında tam da bugünlerde okunması gereken ‘Kalbin Sesi’ adlı deneme kitabını yeniden okudum.

‘İnsan nasıl mutlu olabilir’ sorusuna cevap arayan, tüketim çılgınlığının bizi sürüklediği kara deliğe dikkat çeken kitap, köprüden önce son çıkış niyetine okunabilecek bir kılavuz, Âmentü’ye inananlar için bir yol haritası niteliğinde…

Birbirimize değil, sanata sarıldık diyorduk…

Bu tüm dünya için geçerli.

Baksanıza İtalyan tenor Andrea Bocelli’nin Youtube’dan canlı yayınlanan Paskalya konserini kimi rakamlara göre 2.6 milyon, kimi rakamlara göre de 3.5 milyon insan izlemiş.

Operadaki Hayalet müzikalini sadece Türkiye’den 150 bin kişinin izlediği tahmin ediliyor.

TÜRKÇENİN 10 TEMEL ESERİ



Salgın dolayısıyla evde kaldığımız şu günlerde kitap okuyanların sayısı kuşkusuz arttı.

Bunu en çok da ‘Ne okuyalım’ sorularının artmasından anlıyoruz.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) bu soruyu ‘Türkçenin 10 temel klasiği’ listesi yaparak karşıladı.

Yazar ve TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, ‘Neden Klasiklerimiz yok?’ adlı kitabından yola çıkılarak bir okuma listesi hazırlandı.

İşte edebiyat kütüphanemizin vazgeçilmezleri arasında olması gereken Türkçenin 10 temel klasiği…

• Kutadgubilig/Yusuf Has Hacib

• Yûnus Emre Divanı

• Mevlid/Süleyman Çelebi

• Dedem Korkud’un Kitabı

• Fuzulî Divanı

• Hüsn ü Aşk/Şeyh Galib

• Karacaoğlan şiirleri

• Safahat/Mehmed Âkif

• Kendi Gökkubbemiz/Yahya Kemal

• Beş Şehir/Ahmet Hamdi Tanpınar

Eğer bu kitaplar kütüphanenizde yoksa, gerçek anlamda kütüphaneniz yok demektir! Bu kitapları bugüne kadar okumadıysanız, bu gecikmenin farkına vararak bir an önce okumaya başlasak yeridir.

Evdeki zamanınız boş geçmesin!

HIRKA-İ ŞERİF MAHZUN



Her ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl ziyaret edilemeyecek. Peygamber efendimizin günümüze kadar muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

Hazreti Muhammed'in, Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif ziyareti İstanbul’da yaşanan Ramazanların önemli kültürel adetlerinden biriydi.

TÜGVA, GENÇLERLE SOSYAL MEDYADA BULUŞUYOR



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evde kalan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşarak çeşitli eğitimleri online vermeye başladı.

"Hayat Eve Sığar Gençlik TÜGVA'ya" sloganıyla yola çıkan TÜGVA, sanattan edebiyata, futboldan sağlığa kadar birçok sektörde alanında uzman konukları ağırlayarak canlı yayında sohbetler yapıyor.

Arasında Şair Dursun Ali Erzincanlı, Op. Dr. Salih Selman, mimar Celalettin Çelik, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar Savaş Barkçin, edebiyatçı ve sosyolog Erol Erdoğan'ın da bulunduğu bir çok isim canlı yayın konuğu olarak ağırlanıyor.

Sosyal medya üzerinden öğrencilere ulaşan TÜGVA, birçok alanda eğitimlerini online olarak sürdürüyor.

Canlı yayında haftada bir kez ödüllü yarışma düzenleyen TÜGVA, kitap ve eserlerle ilgili soruları interaktif olarak takipçilerine soruyor. Doğru cevabı veren takipçilerine ise kitap hediye ediyor. Yarışmalar, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hitap edecek şekilde düzenleniyor.