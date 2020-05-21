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  3. Sıcaklar artmadan varislerden kurtulun
21 Mayıs 2020 Perşembe 22:39 | Son Güncelleme:

Sıcaklar artmadan varislerden kurtulun

Sıcaklar artmadan varislerden kurtulun

Aşamalı olarak yeni normal dediğimiz düzene geçmeye başladığımız bugünlerde, var olan diğer hastalıklarımızın tedavisini de aksatmamamız gerekiyor.

Özellikle hava sıcaklıklarının artması toplardamar hastalıklarını olumsuz etkileyebiliyor. En sık görülen toplardamar hastalıklarından varis, tedavisi havanın çok ısınmadığı dönemlerde yapılması gereken hastalıklar arasında yer alıyor. Varis tedavisinin ihmal edilmemesi ve aşırı sıcaklar gelmeden önce yapılması gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Toplardamarlar yapıları itibarı ile genişleyip daralma potansiyeline sahip olan damarlardır. Genetik ve ailesel faktörler çok önemli olmakla birlikte sıcaklık değişimi varisi tetikleyen faktörlerden biridir. Varis hastalarında, özellikle yaz aylarında, sabah ve akşam bacak çapları arasında gözle görülür bir fark ortaya çıkar. Yine bu hastalarda yaz aylarında şikayetler gün sonunda daha da belirginleşir. Dolayısıyla, tedaviyi havalar çok ısınmadan yapmak gerekir” dedi.


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