Sıcaklar artmadan varislerden kurtulun

Özellikle hava sıcaklıklarının artması toplardamar hastalıklarını olumsuz etkileyebiliyor. En sık görülen toplardamar hastalıklarından varis, tedavisi havanın çok ısınmadığı dönemlerde yapılması gereken hastalıklar arasında yer alıyor. Varis tedavisinin ihmal edilmemesi ve aşırı sıcaklar gelmeden önce yapılması gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Toplardamarlar yapıları itibarı ile genişleyip daralma potansiyeline sahip olan damarlardır. Genetik ve ailesel faktörler çok önemli olmakla birlikte sıcaklık değişimi varisi tetikleyen faktörlerden biridir. Varis hastalarında, özellikle yaz aylarında, sabah ve akşam bacak çapları arasında gözle görülür bir fark ortaya çıkar. Yine bu hastalarda yaz aylarında şikayetler gün sonunda daha da belirginleşir. Dolayısıyla, tedaviyi havalar çok ısınmadan yapmak gerekir” dedi.