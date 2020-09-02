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  3. Sibel filminin başarılı ismi Damla Sönmez'den 'güzellik' açıklaması: Kalıplara sokulmamalı!
02 Eylül 2020 Çarşamba 19:34 | Son Güncelleme:

Sibel filminin başarılı ismi Damla Sönmez'den 'güzellik' açıklaması: Kalıplara sokulmamalı!

Sibel filminin başarılı ismi Damla Sönmez'den 'güzellik' açıklaması: Kalıplara sokulmamalı!

‘Sibel' filmiyle birçok festivalde ödülleri kucaklayan Damla Sönmez, günümüz güzellik algısının kalıplaşmasından rahatsızlık duyduğunu anlattı.

Damla Sönmez bir dergiye verdiği röportajda, “Yıllardır beynimize işlenen bir güzellik algısı var. Bu genç kızların güvenini yerle bir ediyor. Hangi boyda ya da kiloda olurlarsa olsunlar kendilerini eksik hissediyorlar. Güzellik belli kalıplara sokulmamalı. Her renk, her vücut biçiminin sağlıklı olduğu sürece kendine göre bir güzelliği vardır. Sağlığın daha önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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