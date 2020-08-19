Sibel Can 'Hayat' albümünün ikinci klibi için takipçilerine akıl danıştı

Sinan Akçıl imzalı ‘En Büyük Aşkım’ parçasıyla çıkış yapan ve ilk klibi de bu parçaya çeken sanatçı, ikinci video çalışması için birkaç şarkı arasında kaldı. Çareyi sosyal medya hesabından takipçilerine sormakta bulan şarkıcı, 'İkinci klip albümdeki hangi şarkıya çekilsin?’ diye sordu.