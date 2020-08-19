19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:47 | Son Güncelleme:
Sibel Can 'Hayat' albümünün ikinci klibi için takipçilerine akıl danıştı
İki yıl aradan sonra ‘Hayat' isminde yeni bir albüm çıkaran Sibel Can, ikinci klibini hangi şarkıya çekeceğine bir türlü karar veremedi.
Sinan Akçıl imzalı ‘En Büyük Aşkım’ parçasıyla çıkış yapan ve ilk klibi de bu parçaya çeken sanatçı, ikinci video çalışması için birkaç şarkı arasında kaldı. Çareyi sosyal medya hesabından takipçilerine sormakta bulan şarkıcı, 'İkinci klip albümdeki hangi şarkıya çekilsin?’ diye sordu.