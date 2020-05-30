Sibel Bilgiç müziği bıraktığına bin pişman! 'Nilüfer gibi oldum'

‘Alışamadım’ şarkısıyla 90’lara damga vuran ancak kariyerinin zirvesindeyken mesleğini bırakan Sibel Bilgiç, ‘müzik benim için aşk’ dedi. Yıllar sonra ‘Diyemedim’ şarkısıyla sanatına kaldığı yerden devam eden ünlü isim, 2. Sayfa programına samimi açıklamalarda bulundu.

KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYDİM



"Müziği bırakmasaydım çok iyi yerlerdeydim" diyen Sibel Bilgiç, “Nilüfer gibi bir sanatçı olurdum. Başarılı işlere imza atardım. Müzik benim için her zaman bir tutku. O zaman çok popülerken böyle bir karar vermiştim. Müzik bir aşk” diye konuştu. En büyük keşkesinin müziği bırakmak olduğunun da altını çizen ünlü yorumcu, “Keşkelerle yaşamayı sevmem ama keşke müziğe devam etseydim diyorum” ifadelerini kullandı.