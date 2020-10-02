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  • Sezen Aksu'dan hayranlarına sürpriz... 'Kendimce' yorumladım!
02 Ekim 2020 Cuma 19:53 | Son Güncelleme:

Sezen Aksu'dan hayranlarına sürpriz... 'Kendimce' yorumladım!

Sezen Aksu'dan hayranlarına sürpriz... 'Kendimce' yorumladım!

Sezen Aksu, Youtube'da yayınlanan Demo 2 albümünün yeni şarkısı ‘Kendimce' ile hayranlarına yeni bir sürpriz yaptı.

Sanatçı Sezen Aksu, Mustafa Ceceli’nin ilk albümünde söylediği şarkının kendisinin en sevdiği şarkılardan birisi olduğunu belirtti. Aksu, “Yayınladığımız, şarkının ilk hali. Sözleri de farklı Ceceli’nin söylediğinden. Belli ki her zamanki gibi kurcalamışım son şeklini alana kadar. Artık siz hangisini severseniz” dedi.

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