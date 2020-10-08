Şevval Şahin'in güzelliği pekiyi Türkçesi zayıf

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse rağmen parti yapan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekmişti. Şahin, bu sefer bir röportajda yemek rutinini anlatırken kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dondurmaya bile röportaj esnasında "Ice cream" diyen Şahin, günlük yemek rutinini şu şekilde anlattı: "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var." Şevval Şahin'in ‘Büyük porsiyon yiyemiyorum’’ demek isterken 'Büyük proporsiyon yiyemiyorum’’ demesi de sanal alemde tepki çeken sözlerinden oldu.