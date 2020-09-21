Şevval Şahin ile Yiğit Marcus'un doğum gününe katılan Buse İskenderoğlu konuştu! 'Gündemim parti değil'

10 kişinin koronavirüs olduğu partinin hatırlatılması üzerine Buse İskenderoğlu, "Konu kapansın artık. Siz sorunca cevaplıyorum ve konu uzayıp gidiyor. O yüzden ne olur bu konuyu artık sormayın. Bu şekilde gündeme gelmek istemiyorum" diye konuştu.

