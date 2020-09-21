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  • Şevval Şahin ile Yiğit Marcus'un doğum gününe katılan Buse İskenderoğlu konuştu! 'Gündemim parti değil'
21 Eylül 2020 Pazartesi 20:26 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus'un doğum gününe katılan Buse İskenderoğlu konuştu! 'Gündemim parti değil'

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus'un doğum gününe katılan Buse İskenderoğlu konuştu! 'Gündemim parti değil'

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus'un doğum gününe katılan 2016 Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu, City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

10 kişinin koronavirüs olduğu partinin hatırlatılması üzerine Buse İskenderoğlu, "Konu kapansın artık. Siz sorunca cevaplıyorum ve konu uzayıp gidiyor. O yüzden ne olur bu konuyu artık sormayın. Bu şekilde gündeme gelmek istemiyorum" diye konuştu.

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