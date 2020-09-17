Şevval Şahin ile Yiğit Marcus koronavirüs için 'nezle' dedi! Binlerce insan ölmemiş gibi...

Şevval Şahin ile erkek arkadaşı Yiğit Marcus, yaptıkları açıklamalarla yine pes dedirtti! Peş peşe verdikleri doğum günü partilerinde “10 kişi virüs kaptı, abartılacak bir şey’ diyen ikili bu kez insanların ölümüne yol açan virüs için “Nezle sonuçta” dedi.

MASKEYİ SAYGIDAN TAKIYOR



Testi pozitif çıkan Yiğit Marcus ile Şevval Şahin, karantina sürelerinin bitmesinin ardından soluğu Bebek’te aldı. Yaptıkları açıklamalarla eleştirilen Marcus, “Kimse sağlık bakanı değil” dedi ve şu açıklamayı yaptı: “Bizim partimizde, korona olan yok. Genel olarak o haftalarda tanıdığımız 5 veya 10 kişi korona oldu. Yani benim doğum günüme gelip de 10 kişi korona kapmış gibi bir şey yok. Bizi rahat bıraksınlar. İki dizide oynayan kendini tıbbi profesör zannediyor. Bize ahkam kesiyorlar. Tüm dünyada da biliyor. 65 yaş üstünü etkiliyor. Evinde yaşlı varsa dikkat edeceksin tabii ki. Kimse Sağlık Bakanı değil. Koronavirüs de bir nezle sonuçta. İsveç'e baksınlar. Okusun, öğrensinler. Orada bir şey yok. Biz saygımızdan maske takıyoruz.”

Demet Akalın ve Burcu Kıratlı tarafından eleştirilen Şevval Şahin, "Ne dediler, okumadım bile. Tanımıyorum onları" dedi.