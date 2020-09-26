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  • Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'dan 'Demet Akalın' açıklaması! 'İlgilenmiyorum... Annesi yaşında'
26 Eylül 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'dan 'Demet Akalın' açıklaması! 'İlgilenmiyorum... Annesi yaşında'

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'dan 'Demet Akalın' açıklaması! 'İlgilenmiyorum... Annesi yaşında'
- RECEP ASLAN

Verdikleri partiyle gündem olan Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, Cihangir'de emlakçıları gezdi.

Demet Akalın’ın kendisinin ’10 kişi korona oldu’ sözlerini eleştirmesine ‘Onu tanımıyorum’ diye yanıt veren Şevval Şahin, bir kez daha “Adını duydum ve ilgilenmiyorum" dedi. Ardından söze giren Aral, "Yani annesi yaşında Şevval'in. Birazcık ayıp kaçıyor. Allah daha çok işlerini arttırsın ama herkes kendi hayatına baksın. Yine de verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi. 

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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