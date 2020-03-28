Sevgilisi Kaan Yıldırım ile kendini eve kapatan Hadise'den evde bin TL'lik bakım pozu
Karantina nedeniyle sevgilisi Kaan ile kendini eve kapatan Hadise, bin TL karşılığında kuaförünü eve çağırdı. Saçlarının rengini açtıran güzel yorumcu, değişiminin ilk pozunu da sosyal medyadan yayımladı.
Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde geçiren Hadise, evde de bakımını ihmal ettirmiyor! Geçen hafta, koronavirüs nedeniyle kapanan kuaförler nedeniyle evine kuaförünü çağıran Hadise, bin TL karşılığında bakımını yaptırdı. Karantina günlerinde de güzelliğinden ödün vermeyen başarılı yorumcu, bakım sonrası makyajsız görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarının rengini iyice açtıran şarkıcı, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Kaan Yıldırım ile karantinada olan Hadise’nin yakın çevresine ‘Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Kaan ile keyifli vakit geçiriyoruz’ dediği öğrenildi.
Hadise, yenilenen halini bu fotoğrafıyla takipçilerine gösterdi.