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  3. Sevgilisi Guido Seino ile karantina sürecinde olan Şeyma Subaşı'ndan itiraf: Kızımı özledim

Sevgilisi Guido Seino ile karantina sürecinde olan Şeyma Subaşı'ndan itiraf: Kızımı özledim

Sevgilisi Guido Seino ile karantina sürecinde olan Şeyma Subaşı'ndan itiraf: Kızımı özledim

Yurtdışından geldikten sonra evde karantina sürecinde olan Şeyma Subaşı ile DJ sevgilisi Guido Seino, 17 gün sonra alışveriş için sokağa çıktı.

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Covid -19 virüsünden dolayı kızı Melisa’yı göremediğini söyleyen Şeyma Subaşı, “Melisa’yı ilk defa bu kadar uzun süre görmedim. 17 Nisan’a kadar göremeyeceğim. Uçuşlar açılmıyor” diye konuştu. Sözlerinin ardından gözleri dolan Subaşı, “Zor bir süreç. Allah insanı kızından ayırmasın” dedikten sonra yoluna devam etti.


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