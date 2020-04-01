Sevgilisi Guido Seino ile karantina sürecinde olan Şeyma Subaşı'ndan itiraf: Kızımı özledim

RECEP ASLAN



Covid -19 virüsünden dolayı kızı Melisa’yı göremediğini söyleyen Şeyma Subaşı, “Melisa’yı ilk defa bu kadar uzun süre görmedim. 17 Nisan’a kadar göremeyeceğim. Uçuşlar açılmıyor” diye konuştu. Sözlerinin ardından gözleri dolan Subaşı, “Zor bir süreç. Allah insanı kızından ayırmasın” dedikten sonra yoluna devam etti.