Sevgiden yoksunluk çocuğu yalana sürükler

Çocuklar yalan söyledikleri anda farkında olmadan eksikliğini hissettikleri şeyler, rahatsızlık duydukları konular ve hayal güçleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Dr. Mehmet Yavuz, “İlgi ve sevgiden yoksun kalan çocuklar yalan söyleme eğilimi gösterir. Özgüveni sarsılan ve değersiz hisseden çocuk, olmayan şeyleri olmuş gibi anlatabilir” diyor. Dr. Yavuz, “Öncelikle çocuğu yalan söylemeye teşvik eden durumların ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin yoğun stres ve baskıya maruz kalması, yalan söyleme davranışının gelişmesini tetikler. Anne babalar çocuklarına iyi örnek olmalı, kendilerinin rol model alınacağını unutmamalıdır. Ayrıca çocuklardan yapamayacağı şeyleri beklemek de yalana teşvik edici olabileceğinden, bu konuda da dikkatli olunmalıdır” diye uyarıyor.