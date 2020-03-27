Sette oyunculuk dersi (!) Nuri Bilge Ceylan'dan Bennu Yıldırımlar'a 'konsantrasyon' uyarısı...

Konuşmada Ceylan, "Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey” diyerek oyuncuyu eleştiriyor. Yıldırımlar'a sette adeta oyunculuk dersi veren Ceylan'ın bu sohbeti Reha Özcan'ı rahatsız ederken Levent Kazak ise olağan olduğunu söyledi.

“Haluk Bilginer’le konuşma adabını bilgiyle süsleyerek parlatan Ceylan, Bennu Yıldırımlar’a direk eğitimden saldırıyor."“Ben oyuncuyla yönetmen arasında olan bu ikili muhabbetin oldukça 'mahrem' olduğunu düşünüyorum.