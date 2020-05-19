Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7973
  • 7,4316
  • 380.298
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Ses kısıklığının bitkisel çözümü: Meyankökü

Ses kısıklığının bitkisel çözümü: Meyankökü

Ses kısıklığının bitkisel çözümü: Meyankökü

Meyankökünün faydaları nelerdir? Meyankökü nerelerde kullanılır? 'Tatlı kök' diye de bilinen 'meyankökü'nün bağışıklığı güçlendirdiğini belirten bitkisel tedavi uzmanları, 'Ses kısıklığına iyi gelir, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır.

Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda sağlar. Kabızlığa karşı da iyi gelen meyan kökü, kramp çözücü olarak da kullanılabilir. Soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşite çare olur' diyor.


Gençlere 'Asla vazgeçmeyin' mesajı: Arkanızda Türkiye var
Fahrettin Altun Washington Times'a yazdı
reklam
Göç başlıyor, bu gece yola çıkacaklar
Beşiktaş'tan sevindiren haber
3 metrelik yılanı gören köylüler korktu

3 metrelik yılanı gören köylüler korktu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi bisikletler sahiplerine ulaştırıldı

ABD'nin uzay uçağı X-37B'ye yeni görev