Ses kısıklığı deyip geçmeyin

Sigara içerisinde bulunan bileşenler tümör oluşumuna neden olmaktadır. Seste yaşanan değişimle kendini göstermeye başlayan gırtlak kanserini Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, “Hastalığın teşhisinde en önemli adım, kişinin kendisinde yaşanan değişimleri fark etmesidir. Bu noktada doktor, hastadan edindiği bilgileri ve sağlık geçmişini değerlendirir ve yaptığı fiziki muayene ile gırtlak bölgesinde şişlik olup olmadığını inceler. Daha sonra kesin teşhis için laringoskopi isimli ince bir tüple gırtlağa girilir. Bu tüp yardımıyla gırtlak bölgesine detaylı olarak bakılır. Diğer bir yöntem ise laringoskopidir. Bu yöntemde doktor ses tellerinin olduğu bölgeyi rahat ve detaylı bir şekilde inceleyebilir” dedi.