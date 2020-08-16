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16 Ağustos 2020 Pazar 19:37 | Son Güncelleme:

Sertab Erener yoğun istek üzerine Harbiye'de

Sertab Erener yoğun istek üzerine Harbiye'de

Harbiye Açıkhava konserleri Sertab Erener ile başlıyor.

18 Ağustos akşamı sevenleriyle buluşacak Erener, yoğun istek üzerine 1 Eylül’de tekrar sahne alacak. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşecek olan konser, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanacak. Etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.

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