05 Ekim 2020 Pazartesi 20:19 | Son Güncelleme:
Sertab Erener, Mabel Matiz ve Koray Avcı şarkıları Antalya'dan yükselecek
Sertab Erener, Mabel Matiz ve Koray Avcı, Antalya'da müzik severlerle buluşacak…
Sertab Erener, Mabel Matiz ve Koray Avcı, Antalya’da müzik severlerle buluşacak… Ünlü şarkıcılar, Kerki Solfej organizasyonuyla Antalya Açıkhava’da sahne alacak. 9 Ekim’de Sertab Erener ile başlayacak olan konser takvimi, Mabel Matiz ve Koray Avcı ile devam edecek. Etkinlik Kovid-19 önlemleriyle gerçekleşecek.