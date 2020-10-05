Sertab Erener, Mabel Matiz ve Koray Avcı şarkıları Antalya'dan yükselecek

Sertab Erener, Mabel Matiz ve Koray Avcı, Antalya’da müzik severlerle buluşacak… Ünlü şarkıcılar, Kerki Solfej organizasyonuyla Antalya Açıkhava’da sahne alacak. 9 Ekim’de Sertab Erener ile başlayacak olan konser takvimi, Mabel Matiz ve Koray Avcı ile devam edecek. Etkinlik Kovid-19 önlemleriyle gerçekleşecek.