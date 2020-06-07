Sermiyan Midyat sevgilisi Sevcan Yaşar'ı dövdü haberleri sonrası ilk kez konuştu!

Olayın mahkemede olduğunu dile getiren Midyat, “15 yıldır beni tanıyorsunuz ne zaman bende böyle bir şey gördünüz? Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup, yanıt alabilirsiniz. Ben kötü bir insan değilim” dedi.

