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10 Eylül 2020 Perşembe 21:21 | Son Güncelleme:

Serkan Kaya'nın test sonucu negatif çıktı

Serkan Kaya'nın test sonucu negatif çıktı

Serkan Kaya'nın Afyon'da birlikte sahneyi paylaştığı orkestra arkadaşlarından birinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Bunun üzerine Serkan Kaya, tüm orkestra elemanları, menajerlik ve asistanlık ekibi dahil 35 kişi karantinaya alınmıştı. Arabesk sanatçısı dün Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Kaya, "Sonuç negatif çıkmasına rağmen kural gereği evde karantinada olacağız. Bu pandemi sürecinde herkesin sosyal mesafe, maske ve genel hijyen kurallarına dikkat etmelerini rica ederim" dedi. 

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