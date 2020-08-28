Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Serkan Kaya'dan ‘Yaradanım' adlı şarkısına Kız Kulesi'nde yeni klip
28 Ağustos 2020 Cuma 22:47 | Son Güncelleme:

Serkan Kaya'dan ‘Yaradanım' adlı şarkısına Kız Kulesi'nde yeni klip

Serkan Kaya'dan ‘Yaradanım' adlı şarkısına Kız Kulesi'nde yeni klip

Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, ‘Yaradanım' adlı şarkısının klibini Kız Kulesi'nde çekti.

Kaya, mekan olarak Kız Kulesi’ni seçmesini “Kim buraya bakarsa bir aşk kokusu hissediyordur. Ben de her baktığımda o aşkın kokusunu tarihin dokusunu hissediyordum. Şarkımıza da çok uyumlu bir atmosfer” dedi. Pandemi sürecinde ailesiyle zaman geçirdiğini söyleyen Kaya, “Ailemizin kıymetini bir kez daha anlamış olduk” dedi.

Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Saldırı hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'
Darbeci Hafter'den petrol blokajı... Libya'nın zararı 9 milyar doları aştı!
Francisco Montero Beşiktaş'ta
Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı
Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Turşuyu ziyan eden 10 hataya dikkat!

Turşuyu ziyan eden 10 hataya dikkat!

Yaban keçisi objektife poz verdi

Yaban keçisi objektife poz verdi

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı