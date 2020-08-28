Serkan Kaya'dan ‘Yaradanım' adlı şarkısına Kız Kulesi'nde yeni klip

Kaya, mekan olarak Kız Kulesi’ni seçmesini “Kim buraya bakarsa bir aşk kokusu hissediyordur. Ben de her baktığımda o aşkın kokusunu tarihin dokusunu hissediyordum. Şarkımıza da çok uyumlu bir atmosfer” dedi. Pandemi sürecinde ailesiyle zaman geçirdiğini söyleyen Kaya, “Ailemizin kıymetini bir kez daha anlamış olduk” dedi.