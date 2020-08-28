28 Ağustos 2020 Cuma 22:47 | Son Güncelleme:
Serkan Kaya'dan ‘Yaradanım' adlı şarkısına Kız Kulesi'nde yeni klip
Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, ‘Yaradanım' adlı şarkısının klibini Kız Kulesi'nde çekti.
Kaya, mekan olarak Kız Kulesi’ni seçmesini “Kim buraya bakarsa bir aşk kokusu hissediyordur. Ben de her baktığımda o aşkın kokusunu tarihin dokusunu hissediyordum. Şarkımıza da çok uyumlu bir atmosfer” dedi. Pandemi sürecinde ailesiyle zaman geçirdiğini söyleyen Kaya, “Ailemizin kıymetini bir kez daha anlamış olduk” dedi.