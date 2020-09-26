  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı birlikteliği belgelendi! Maç öncesi Aslı uğuru
26 Eylül 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı birlikteliği belgelendi! Maç öncesi Aslı uğuru

Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı birlikteliği belgelendi! Maç öncesi Aslı uğuru
- RECEP ASLAN

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile oyuncu Aslı Turanlı birlikteliği belgelendi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile oyuncu Aslı Turanlı birlikteliği belgelendi. Çift, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Yalçın, Portekiz takımına 4-2 yenildiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile yemek yedi. Basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenen Yalçın ve Turanlı görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Turanlı, taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın, kız arkadaşından sonra mekânın otopark kapısından çıktı. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Burak Özçivit'ten oğ

Bir Dakikada Magazin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Gaziantep'te TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla tanıtım uçuşu gerçekleştirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.