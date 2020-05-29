Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8286
  • 7,5899
  • 380.061
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Serenay Sarıkaya'nın kulağındaki servet sevgilisi Cem Yılmaz'dan!
29 Mayıs 2020 Cuma 21:23 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın kulağındaki servet sevgilisi Cem Yılmaz'dan!

Serenay Sarıkaya'nın kulağındaki servet sevgilisi Cem Yılmaz'dan!

Serenay Sarıkaya, 32 bin TL değerindeki küpelerini kulağından hiç çıkarmıyor!

ERÇİN DAĞ EYSEN

Giyim, kuşama harcadığı serveti, karantinada da gözler önüne seren oyuncu, iki aydır yaptığı paylaşımlarda hep aynı küpeyi taktığı görüldü. 

Fiyatıyla dudak uçuklatan küpeleriyle aşk yaşayan Sarıkaya’ya aksesuarı komedyen sevgilisi Cem Yılmaz’ın hediye ettiği öğrenildi. 

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Bodrum'a gittiler.


Başkan Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı
ABD'de siyahi Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gündeme dair açıklamalar
Bakanlık açıkladı... Kreşlerle ilgili tedbirler belli oldu
'Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı'
ABD'de polis şiddeti devam ediyor!

ABD'de polis şiddeti devam ediyor!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'siydi... Pelin Ermiş'in son halini görenler inanamadı!

Çamaşır makinesine gargara koyarsanız sonuç mükemmel!