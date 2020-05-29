Serenay Sarıkaya'nın kulağındaki servet sevgilisi Cem Yılmaz'dan!

ERÇİN DAĞ EYSEN



Giyim, kuşama harcadığı serveti, karantinada da gözler önüne seren oyuncu, iki aydır yaptığı paylaşımlarda hep aynı küpeyi taktığı görüldü.

Fiyatıyla dudak uçuklatan küpeleriyle aşk yaşayan Sarıkaya’ya aksesuarı komedyen sevgilisi Cem Yılmaz’ın hediye ettiği öğrenildi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Bodrum'a gittiler.