29 Mayıs 2020 Cuma 21:23 | Son Güncelleme:
ERÇİN DAĞ EYSEN
Serenay Sarıkaya'nın kulağındaki servet sevgilisi Cem Yılmaz'dan!
Serenay Sarıkaya, 32 bin TL değerindeki küpelerini kulağından hiç çıkarmıyor!
ERÇİN DAĞ EYSEN
Giyim, kuşama harcadığı serveti, karantinada da gözler önüne seren oyuncu, iki aydır yaptığı paylaşımlarda hep aynı küpeyi taktığı görüldü.
Fiyatıyla dudak uçuklatan küpeleriyle aşk yaşayan Sarıkaya’ya aksesuarı komedyen sevgilisi Cem Yılmaz’ın hediye ettiği öğrenildi.
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Bodrum'a gittiler.