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  3. Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a ilan-ı aşk: İyi ki varsın!

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a ilan-ı aşk: İyi ki varsın!

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a ilan-ı aşk: İyi ki varsın!

Serenay Sarıkaya'dan ilan-ı aşk. Ünlü isim, 47. yaşına giren sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğumgününü ‘İyi ki varsın' mesajıyla kutladı.

Şubat ayında aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, birlikteliklerine tam gaz devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini birbirlerinin evlerinde geçiren ünlü çiftten Sarıkaya, dün sosyal medyadan aşkını haykırdı! Sarıkaya, 47. yaşına giren Cem Yılmaz’ın ‘Bugün 23 Nisan’ paylaşımına ‘İyi ki varsın’ notunu düştü. Serenay Sarıkaya'nın, ‘kral tacı’ emojisi koyarak, ünlü komedyene ‘kralım’ diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz, bu mesajlara gül göndererek yanıt verdi. Güzel oyuncu, sevgilisine ev yapımı pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı. 


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