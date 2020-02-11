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Can sıkan yaş sorusu

Can sıkan yaş sorusu

Serenay Sarıkaya'nın aşk itirafının ardından Cem Yılmaz da dün katıldığı bir basın toplantısında esprileriyle yine güldürdü.

Ünlü komedyen program sonrasında bir basın mensubunun Serenay Sarıkaya'nın yaşını sorması üzerine, "Sen nüfus müdürlüğünden misin" diye karşılık verdi. Serenay'dan 18 yaş büyük olan Yılmaz, Atina gezisi hakkında, "Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var" dedi. 

SİLMEYE KIYAMADI 

Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması, Serenay Sarıkaya'nın da fotoğrafa beğeni yapmış olması dikkat çekti. 



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