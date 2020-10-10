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10 Ekim 2020 Cumartesi 21:09 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya hastaneye Kendi ismiyle geldi

Serenay Sarıkaya hastaneye Kendi ismiyle geldi

Serenay Sarıkaya'nın farklı bir isimle göğüslerine estetik yaptırdığı iddiaları konuşulurken hastaneden açıklama geldi.

Serenay Sarıkaya'nın Seren Kaya adıyla giriş yaptığı söylentileri yayılırken hastane başhekimi, ‘’Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Hastamız Serenay Sarıkaya, kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur’’ dedi. 

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