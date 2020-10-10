Serenay Sarıkaya hastaneye Kendi ismiyle geldi

Serenay Sarıkaya'nın Seren Kaya adıyla giriş yaptığı söylentileri yayılırken hastane başhekimi, ‘’Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Hastamız Serenay Sarıkaya, kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur’’ dedi.