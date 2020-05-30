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  3. Serenay Sarıkaya fırtınası esecek
30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:33 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya fırtınası esecek

Serenay Sarıkaya fırtınası esecek

İlk dijital dizilerden olan ‘Fi'de rol alan Serenay Sarıkaya, yıllar sonra yine internete göz kırptı.

Dizi sonrası iki sezondur ‘Alice’ adlı oyunla sahnede olan Sarıkaya, dijital bir dizi için görüşmelere başladı. İnternet üzerinden toplantılara katılan Sarıkaya, setlere özlediğini ifade etti. Oyuncu, yeni sezonda ayrıca ‘Bergen’ filminde kamera karşısına geçecek.


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