Serenay Sarıkaya fırtınası esecek

Dizi sonrası iki sezondur ‘Alice’ adlı oyunla sahnede olan Sarıkaya, dijital bir dizi için görüşmelere başladı. İnternet üzerinden toplantılara katılan Sarıkaya, setlere özlediğini ifade etti. Oyuncu, yeni sezonda ayrıca ‘Bergen’ filminde kamera karşısına geçecek.

