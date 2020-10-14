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  • Şeref Sözü'nün başrolü ve Cihan Adabeyli'si Tolgahan Sayışman açıkladı: Babalığın tarifi yok
14 Ekim 2020 Çarşamba 07:00 | Son Güncelleme:

Şeref Sözü'nün başrolü ve Cihan Adabeyli'si Tolgahan Sayışman açıkladı: Babalığın tarifi yok

Şeref Sözü'nün başrolü ve Cihan Adabeyli'si Tolgahan Sayışman açıkladı: Babalığın tarifi yok
- RECEP ASLAN

Tolgahan Sayışman, İzmir'de çekilen ‘Şeref Sözü' dizisinin 3 günlük boşluğunu İstanbul'daki ailesinin yanına gelerek değerlendirdi.

Şeref Sözü'nün başrolü ve Cihan Adabeyli'si Tolgahan Sayışman, İzmir’de çekilen dizisinin 3 günlük boşluğunu İstanbul’daki ailesinin yanına gelerek değerlendirdi.

Oğlu Efehan’ın büyümesiyle çok farklı duygular yaşayan oyuncu, "Yaşadığım duygu değişikliğinin tarifi yok. Allah herkesin çocuğunu nazardan saklasın’’ dedi. Sayışman, oğlunun kime benzediğinin sorulması üzerine ‘’Tam Türk-Arnavut ortak yapımı bir şey çıktı ortaya" dedi. 

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