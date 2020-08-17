17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:
Serdar Ortaç'tan yeniden bir araya geldiği Seçil Gür'e övgü dolu sözler! 'En büyük destekçim'
- RECEP ASLAN
Bir dargın bir barışık olduğu şarkıcı Seçil Gür ile yeniden bir araya gelen Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
Çıkışta Serdar Ortaç’a el ele görüntülenen ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi. Gür’den övgü dolu sözlerle bahseden Ortaç, “Seçil benim en büyük destekçim oldu. Her zaman yanımda oldu ama ben hatalar yaptım. Şimdi her şey çok güzel, birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz“ dedi.