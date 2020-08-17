Serdar Ortaç'tan yeniden bir araya geldiği Seçil Gür'e övgü dolu sözler! 'En büyük destekçim'

Çıkışta Serdar Ortaç’a el ele görüntülenen ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi. Gür’den övgü dolu sözlerle bahseden Ortaç, “Seçil benim en büyük destekçim oldu. Her zaman yanımda oldu ama ben hatalar yaptım. Şimdi her şey çok güzel, birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz“ dedi.