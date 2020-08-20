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  • Serdar Ortaç'ın konserini müstakbel kayınvalide Nesrin Ortaç ile gelin adayı Seçil Gür yan yana izledi
20 Ağustos 2020 Perşembe 21:00 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç'ın konserini müstakbel kayınvalide Nesrin Ortaç ile gelin adayı Seçil Gür yan yana izledi

Serdar Ortaç'ın konserini müstakbel kayınvalide Nesrin Ortaç ile gelin adayı Seçil Gür yan yana izledi

Bebek Chilai adlı mekânda sahne alan Serdar Ortaç'ı kız arkadaşı Seçil Gür ve annesi Nesrin Ortaç yalnız bırakmadı.

Müstakbel kayınvalide Nesrin Ortaç ile gelin adayı Seçil Gür konseri yan yana izledi. Konser öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, “Pandemi sonrası ilk İstanbul konserim. Çok mutluyum. Eğlenelim ama sağlığımıza da dikkat edelim“ dedi. Öte yandan Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’ın yakın zamanda gelerek evdeki eşyalarını alacağını ve bu durumun kız arkadaşı için bir sorun teşkil etmediğini de söyledi.

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