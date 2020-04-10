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  3. Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısının arkasından ayrılık çıktı

Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısının arkasından ayrılık çıktı

Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısının arkasından ayrılık çıktı

Serdar Ortaç, 90'lara damgasını vuran 'Bilsem Ki' şarkısının hikâyesini anlattı.

Parçayı lise döneminde kaleme aldığını söyleyen Ortaç, şarkıyı Özlem adında genç bir kıza yazdığını itiraf etti. Ortaç, "Suadiye'de oturan Özlem isminde bir kıza âşıktım. Bir gün Büyükada'ya gitmeye karar verdik. Suadiye sahilinde bir kayık ayarladık. Kayığın da kürekleri vardı. Tabii erkeğiz ya 'küreği yok' demedim. Neyse Büyükada'ya gittik gitmesine ama akşamında kız benden ayrıldı. Ayrılmasıyla şarkının sözlerini yazmaya başladım" dedi.


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