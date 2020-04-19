Serdar Ortaç maddi krizde! Nafakamı ödeyemedim!

Recep ASLAN



Aylık 120 bin TL kredi ödediği için maddi anlamda artık sıkıntı yaşadığını söyleyen müzisyen Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’a nafakasını ödeyemediğini açıkladı. "Bir lira bile kenarda birikimim yok" diyen ünlü isim, aylık 400 – 500 bin TL giderinin olduğunu söyledi. Ortaç, "Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Kız hiçbir şey demedi. Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var...” dedi. Vasiyetini de açıklayan ünlü isim, İstinye’deki 30 milyon TL değerindeki evini, 30 yıldır yanında olan çalışanlara vereceğini sözlerine ekledi.