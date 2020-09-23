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  • Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyemediğini kabul etti! Özür diledi...
23 Eylül 2020 Çarşamba 20:35 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyemediğini kabul etti! Özür diledi...

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyemediğini kabul etti! Özür diledi...

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyemediğini kabul etti.

'Muamma' adlı mekânda sahne alan Ortaç, “Kız bu konuda çok haklı. Boşandık, nafaka konusunda anlaştık. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Artık yazdı, “Serdar ben de burada aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor” diye. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum” diyerek eski eşinden özür diledi. 

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