  • $7,9225
  • 9,2914
  • 484.454
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
16 Ekim 2020 Cuma 20:59 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç: 24 bin TL telefona vermem

Serdar Ortaç: 24 bin TL telefona vermem

Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'deydi.

Sevgilisi Seçil Gür'ün yeni şarkısı için toplantısı olduğunu ifade eden Serdar Ortaç, 'Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor. Ben de olabildiğince destek olmaya çalışıyorum' dedi. Yeni çıkan bir telefon modelinin 23.600 TL'den satışa çıkması hatırlatılan Ortaç, 'Ben öyle bir para telefona vermem. Daha doğrusu bütçemi sarsar. Durumum iyi olsaydı verirdim. Milyonları olan bir insanı 23 bin TL etkilemez ama ben bu süreçte öyle bir para vermem' dedi.

<p>Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş bir fotoğrafını 'ışıklar yanıyor' ifadeleriyle sosyal m

'Işıklar yanıyor' ne demek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlü isimlerinin ilk kez göreceğiniz fotoğrafları

Zafer Algöz'den yıllar sonra gelen Okan Bayülgen itirafı: Benim yarattığım işi kendi üstüne almış

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.