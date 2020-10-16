Serdar Ortaç: 24 bin TL telefona vermem

Sevgilisi Seçil Gür'ün yeni şarkısı için toplantısı olduğunu ifade eden Serdar Ortaç, 'Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor. Ben de olabildiğince destek olmaya çalışıyorum' dedi. Yeni çıkan bir telefon modelinin 23.600 TL'den satışa çıkması hatırlatılan Ortaç, 'Ben öyle bir para telefona vermem. Daha doğrusu bütçemi sarsar. Durumum iyi olsaydı verirdim. Milyonları olan bir insanı 23 bin TL etkilemez ama ben bu süreçte öyle bir para vermem' dedi.