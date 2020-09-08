Şerafettin Amca'nın iyilik yolculuğu

KIZI SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Burdur'da bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Şerafettin Acar, kızı Büşra'nın beynindeki tümör sonucu 2011'de kanser olduğunu öğrendi. Acar, 3 yıl kadar süren tedavi sürecinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile tanıştı. Vakfın zor günlerinde verdiği destekten etkilenen baba, kızının kanseri yenmesinin ardından kendisini adeta vakfa ve lösemili çocuklara adadı.

KAN OLSUN, ŞİFA OLSUN



Vakfın gönüllü temsilcisi Acar, lösemili çocuklar için farkındalık etkinlikleri yapıyor, bağış toplayıp, takvim ve hediyelik eşya satışı yapıyor. Son olarak Göksöğüt Köyü'ndeki 8 dönüm tarlasına nohut eken Acar, yarım ton mahsulü de bağışladı. Nohutları temizledikten sonra vakfın yemekhanesine göndermek için özenle çuvallayan Acar, "Hastalarımıza kan olsun, can olsun, şifa olsun" dedi.

TRAKTÖR RÖMORKUNDA LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI VAR



Hasta çocuklar için koşturduğunu gören kişilerin kendisine 'lösemili amca' diye seslendiğini söyleyen Şerafettin Acar, "Kendimi hasta çocuklara adadım, kimseden bir beklentim yok. Çocukların mutlu olmasını, şifa bulmasını, iyileşmesini istiyorum. Allah hepsine şifa versin" diyor.